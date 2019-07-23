Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Облачная дождливая погода, местами грозы ожидают москвичей во вторник, температура воздуха в столице прогреется до 22 градусов тепла, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня будет облачно, временами дождь, местами возможна гроза. Температура максимальная в столице 20-22, по области от 18 до 23", - сказал Синенков.

По его словам, дождь в столице будет идти с перерывами весь день и всю ночь.

"При этом, дожди будут средней интенсивности, думаю, что за сутки, начиная с сегодняшнего утра, выпадет где-то 10-12 миллиметров", - сказал Синенков.

Метеоролог добавил, что ветер будет юго-восточный, его скорость составит 4-9 метров в секунду, при грозе ветер будет порывистый.