В СК рассказали о расследовании дела о пожаре в лагере под Хабаровском

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Следственный комитет ищет признаки халатности и бездействия в работе должностных лиц, ответственных за безопасность детей в лагере под Хабаровском, где погиб ребенок, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю во вторник.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. Пятерым взрослым помощь оказана амбулаторно.

Как сообщает СК, в настоящее время дело расследуется по двум статьям "причинение смерти по неосторожности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

"Будет дана оценка действиям (бездействию) руководства загородного лагеря на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Также следствие проверит должностных лиц контрольно-надзорных органов, на которых возложена ответственность за безопасность детей в загородном лагере, на предмет наличия в их действиях (бездействии) признаков преступления по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел. На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия, изымается документация. Опрашиваются несовершеннолетние отдыхающие, работники лагеря, должностные лица контрольно-надзорных органов.