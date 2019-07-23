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РИА Новости

В КНР рассказали о борьбе с коррупцией в рамках "Одного пояса, одного пути"

Вчера, 07:35
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© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая в Шанхае. Архивное фото
Флаг Китая в Шанхае. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
ПЕКИН, 23 июл – РИА Новости. Китайская инициатива "Один пояс - один путь" подразумевает реализацию сотен инфраструктурных проектов по всему миру и объемы инвестиций, при которых сложно избежать проявления коррупции, китайская сторона намерена постепенно организовать систему мониторинга на местах в сотрудничестве со всеми участниками инициативы, сообщил глава департамента международного сотрудничества Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и государственного комитета по надзору Ла Ифань.
Концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута лидером КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года.
На встрече с журналистами в Пекине Ла Ифань сообщил, что "в рамках инициативы реализуются сотни, если не тысячи проектов по всему миру, для нас не представляется реальным направить наблюдателей на все эти проекты, чтобы быть уверенными в том, что соответствующие обязательства и правила выполняются".
"Я не могу исключать, что правонарушения будут, и это связано, прежде всего, с самой природой человека. Мы ведь говорим не о воришках с улиц, а о достаточно образованных, умных людях, продумывающих свои преступления. Но мы намерены направить сообщение им всем – вне зависимости от того, насколько высокую позицию вы занимаете и с кем связаны, если будет обнаружено, что вы замешаны в коррупции, мы придем за вами", - сказал он.
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Первые шаги

Он сообщил, что китайская сторона ранее выдвинула инициативу создания чистой и прозрачной бизнес среды в проектах "Один пояс - один путь" и намерена бороться с любыми проявлениями коррупции. Так как инициативе нет еще даже 10 лет, все механизмы в ней новые. В рамках борьбы с коррупцией Пекин решил начать испытывать механизмы антикоррупционного контроля на проекте строительства железной дороги Китай-Лаос.
"Мы решили начать с пилотного проекта на крупном инфраструктурном объекте за границей, железная дорога Китай-Лаос - это проект с колоссальными объемами инвестиций. В антикоррупционной работе участвуют и китайские, и лаосские спецподразделения, чтобы обеспечить чистоту и прозрачность проекта", - рассказал чиновник.
Он отметил, что одним из путей решения стоящих задач является внедрение инспекторов антикоррупционных органов обеих стран". "Дважды в год мы проводим совместную инспекцию, которой я лично руковожу, чтобы проверить все детали, начиная от контрактов и заканчивая отношениями с местным населением", - сказал чиновник.
"Мы проверяем каждую жалобу по возможному случаю коррупции, после чего начинаем расследование. И на данный момент мы считаем, что этот пилотный проект достаточно хорош. На основе полученного опыта мы пытаемся создать стандарты, которые можно будет применить и для других мега-проектов", - подчеркнул он.
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Преступление и наказание

Ла Ифань сообщил, что в ходе последнего форума "Один пояс - один путь" в Пекине антикоррупционное ведомство КНР представило отчет по успехам пилотного проекта, "и многие страны уже проявили интерес к тому, чтобы последовать этому примеру, включая Филиппины и другие соседние страны".
При этом, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие последствия ожидают коррупционеров и как это скажется на реализации международных проектов, он ответил, что "прежде всего мы должны точно установить, был ли на самом деле совершен акт коррупции, а далее последует наказание в соответствии с тяжестью преступления".
По его словам, сначала проводится партийное расследование и соответственно следует партийное наказание, от вынесения предупреждения до исключения из КПК, далее, если преступление достаточно серьезное, следует уголовное расследование, за что ответственны уже органы прокуратуры.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, будут ли распространяться антикоррупционные меры китайских ведомств на иностранные компании и граждан, он подчеркнул, что нет, "это часть политики Китая, мы не практикуем применение экстерриториальной юрисдикции".
Именно для этого, по его мнению, и нужно консолидировать усилия всех участников инициативы.
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Антикоррупционная мечта

Ла Ифань, отвечая на вопрос РИА Новости о том, планируется ли создание международного антикоррупционного органа именно для инициативы "Один пояс - один путь", в рамках которого будет вестись обмен информацией и скоординированная борьба с правонарушениями, заявил, что "создание сети правоохранительных органов, состоящей из антикоррупционных ведомств всех стран, участвующих в инициативе "Один пояс - один путь", -это моя мечта".
Он также выразил надежду, что со временем удастся "наладить тесную и эффективную связь для борьбы с коррупцией, вне зависимости от того, где она происходит". По его словам, в настоящий момент Китай организует профильные семинары для специалистов и профильных организаций из разных стран, где проходит обмен мнениями по созданию такой сети.
Ла Ифань также сообщил, что стремление к "чистоте" в обозначенных проектах присуще не только китайской стороне, "насколько я понимаю, существует четкая политическая приверженность, что страны хотят сотрудничать в борьбе с коррупцией, взятками, мошенничеством, чтобы создать чистую от коррупции бизнес среду".
"В настоящий момент коррупция стала трансграничным явлением, это происходит не только в одной стране, поэтому только путем международного сотрудничества мы сможем эффективно бороться с коррупцией", - подчеркнул он.
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Форум "Один пояс - один путь"КитайЭкономика
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