В Хабаровском крае запустили "горячую линию" после пожара в детском лагере

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Телефон "горячей линии" открыт для родственников в связи с пожаром в палаточном лагере на горнолыжной базе "Холдоми" в Хабаровском крае, где погибла девочка, сообщает региональный главк МЧС России.

"На базе Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и министерства образования Хабаровского края организована круглосуточная горячая линия экстренной психологической помощи родителям детей, участникам смены загородного лагеря Холдоми", - говорится в сообщении.

Телефоны указаны на сайтах ГУМЧС России по Хабаровскому краю и правительства Хабаровского края.

"По данным Министерства здравоохранения края, по состоянию на 13.30 (6.30 мск) вторника, три ребёнка с ожогами находятся в реанимационном отделении больницы, ещё один ребёнок в детском отделении в шоковом состоянии. Врачами территориального центра медицины катастроф оценивается состояние детей и их возможность транспортировки в краевой центр. Ещё пятерым взрослым бригадами медиков помощь была оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе горнолыжного комплекса и в больнице с детьми и их родителями продолжают работать психологи МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. В настоящее время почти все дети разъехались по домам в сопровождении родственников.