Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T07:28Z
https://ria.ru/20190723/1556785869.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155678/80/1556788048_0:151:1000:714_1036x0_80_0_0_5e844a2cfc9dca1ccbe7f84e0b63f86e.jpg
РИА Новости

В Хабаровском крае запустили "горячую линию" после пожара в детском лагере

Вчера, 07:28
554
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Телефон "горячей линии" открыт для родственников в связи с пожаром в палаточном лагере на горнолыжной базе "Холдоми" в Хабаровском крае, где погибла девочка, сообщает региональный главк МЧС России.
"На базе Хабаровского центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и министерства образования Хабаровского края организована круглосуточная горячая линия экстренной психологической помощи родителям детей, участникам смены загородного лагеря Холдоми", - говорится в сообщении.
Телефоны указаны на сайтах ГУМЧС России по Хабаровскому краю и правительства Хабаровского края.
"По данным Министерства здравоохранения края, по состоянию на 13.30 (6.30 мск) вторника, три ребёнка с ожогами находятся в реанимационном отделении больницы, ещё один ребёнок в детском отделении в шоковом состоянии. Врачами территориального центра медицины катастроф оценивается состояние детей и их возможность транспортировки в краевой центр. Ещё пятерым взрослым бригадами медиков помощь была оказана амбулаторно", - говорится в сообщении.
Скорая помощь
31 декабря 2018, 07:55
Во время пожара в многоэтажке в Нальчике спасли троих детей
Отмечается, что на базе горнолыжного комплекса и в больнице с детьми и их родителями продолжают работать психологи МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС. В настоящее время почти все дети разъехались по домам в сопровождении родственников.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
Пожарный
13 апреля, 03:13
В МЧС дали советы детям, что делать при пожаре
201040
Обсудить 0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в Хабаровском крае
Девочка погибла в лагере в Хабаровском крае накануне дня рождения
РИА
Новости
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума за I квартал 2019 года
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
На месте пожара в Хабаровском крае в июле проходила тренировка МЧС
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
В Приамурье в ходе ливней подтопило более 400 придомовых территорий
Лента
новостей
В Хабаровске рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре в лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
В лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, продали вдвое больше путевок
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Обогреватель мог стать причиной пожара в хабаровском детском лагере
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
В СК рассказали о расследовании дела о пожаре в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае не подтвердили данные о смерти второго ребенка из лагеря
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Польша пригласила на 80-летие начала Второй мировой не Россию, а Германию
Владимир Зеленский
На Украине назвали ошибку Порошенко, которую рискует повторить Зеленский
На место пожара в лагере под Хабаровском вылетел вертолет санавиации
Семье девочки, погибшей при пожаре в лагере, выделят миллион рублей
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния