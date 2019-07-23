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РИА Новости

На месте пожара в Хабаровском крае в июле проходила тренировка МЧС

Вчера, 07:16
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Плановая тренировка МЧС по эвакуации проходила 12 дней назад на базе горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого в ночь на вторник сгорел детский палаточный лагерь, сообщил на заседании КЧС врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колотай.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находится в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"В соответствии с графиками краевой межведомственной комиссии, мы должны были провести и провели 11 июля на "Холдоми" плановую тренировку и занятия по эвакуационным мероприятиям, в том числе инструктажи администрации и отдыхающих… На момент проведения занятий, там был обнаружен палаточный лагерь, про который должностное лицо пояснило, что это в рамках проведения экстремальных мероприятий", - сказал Колонтай.
Он отметил также, что последняя проверка Госпожнадзора проходила в лагере в мае этого года. Было выдано предписание устранить нарушения для стационарных корпусов к 1 августа. Так, одним из нарушений было отсутствие планов эвакуации.
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