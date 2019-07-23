На месте пожара в Хабаровском крае в июле проходила тренировка МЧС

ХАБАРОВСК, 23 июл - РИА Новости. Плановая тренировка МЧС по эвакуации проходила 12 дней назад на базе горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого в ночь на вторник сгорел детский палаточный лагерь, сообщил на заседании КЧС врио начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Иван Колотай.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находится в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"В соответствии с графиками краевой межведомственной комиссии, мы должны были провести и провели 11 июля на "Холдоми" плановую тренировку и занятия по эвакуационным мероприятиям, в том числе инструктажи администрации и отдыхающих… На момент проведения занятий, там был обнаружен палаточный лагерь, про который должностное лицо пояснило, что это в рамках проведения экстремальных мероприятий", - сказал Колонтай.