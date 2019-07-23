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РИА Новости

СМИ узнали о масштабных сокращениях в американском подразделении Huawei

Вчера, 07:08
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei. Архивное фото
Логотип компании Huawei. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китайская компания Huawei начала масштабные увольнения в своем американском подразделении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления уволенных сотрудников.
Сокращения затронули более 70% сотрудников исследовательского центра Futurewei Technologies, базирующегося в США.
Всего в лабораториях центра в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас работают около 850 сотрудников. По информации агентства, под сокращения, начавшиеся с понедельника, попали не менее 600 человек.
Ранее сообщалось, что после того, как США внесли Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies стали испытывать трудности в контактировании с коллегами из офиса компании в Китае.
Администрация США обвиняет Huawei в сотрудничестве с военными и разведкой КНР и возможной слежке за клиентами. Также США убеждают ряд стран не использовать инфраструктуру и оборудование Huawei при переходе на стандарт сотовой связи 5G. В мае министерство торговли США внесло Huawei в "черный список", который перекрывает компании путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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