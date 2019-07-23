СМИ узнали о масштабных сокращениях в американском подразделении Huawei

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Китайская компания Huawei начала масштабные увольнения в своем американском подразделении, сообщает агентство Китайская компания Huawei начала масштабные увольнения в своем американском подразделении, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявления уволенных сотрудников.

Сокращения затронули более 70% сотрудников исследовательского центра Futurewei Technologies, базирующегося в США.

Всего в лабораториях центра в штатах Вашингтон, Калифорния и Техас работают около 850 сотрудников. По информации агентства, под сокращения, начавшиеся с понедельника, попали не менее 600 человек.

Ранее сообщалось, что после того, как США внесли Huawei в черный список, сотрудники Futurewei Technologies стали испытывать трудности в контактировании с коллегами из офиса компании в Китае.