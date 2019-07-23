Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. При пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае пострадали пять взрослых и пять детей, один из них погиб, сообщил РИА Новости собеседник в экстренных службах региона.

Четверых детей госпитализировали в Солнечную районную больницу, трое из них в коме. По словам собеседника агентства, еще пяти пострадавшим медицинскую помощь оказали амбулаторно.

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Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел накануне. По данным МЧС, из 26 палаток сгорели 20.

Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекли 28 человек и девять единиц техники.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".