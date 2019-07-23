На Ямале за сутки удвоилась площадь лесных пожаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки удвоилась и составляет на утро вторника 649 гектаров, сообщает региональное управление МЧС.

"По данным окружного автономного учреждения "Леса Ямала", на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 гектаров", - говорится в сообщении.

Утром в понедельник ведомство сообщало о 9 очагах на суммарной площади 301 гектар. С начала пожароопасного периода на территории Ямала от возгораний пострадали свыше 1,5 тысячи гектаров леса, что немногим больше, чем год назад на этот день.