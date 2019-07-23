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РИА Новости

На Ямале за сутки удвоилась площадь лесных пожаров

Вчера, 06:51
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Ямало-Ненецком автономном округе за минувшие сутки удвоилась и составляет на утро вторника 649 гектаров, сообщает региональное управление МЧС.
"По данным окружного автономного учреждения "Леса Ямала", на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует 12 очагов природных пожаров на общей площади 649 гектаров", - говорится в сообщении.
Утром в понедельник ведомство сообщало о 9 очагах на суммарной площади 301 гектар. С начала пожароопасного периода на территории Ямала от возгораний пострадали свыше 1,5 тысячи гектаров леса, что немногим больше, чем год назад на этот день.
Особый противопожарный режим постановлением губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова ввели в регионе с 5 июля, он продлится до конца лета. В частности, власти округа на это время запретили сжигание сухой травы и мусора в границах населенных пунктов.
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