В Приморье шторм "Данас" вызвал значительный подъем уровня воды в реках

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Уровень воды в реках Приморья в ходе тропического шторма "Данас" поднялся на 1-2 метра, подтоплены низины, размыты дороги, сообщает Примгидромет.

Тропический шторм "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Больше всего осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

"Наиболее значительный подъем уровня воды на 0,8-2 метра наблюдался на реках Хасанского района, Уссурийского ГО, Партизанского района, Лазовского района и Ольгинского района … Наблюдался выход воды из низких берегов малых рек Хасанского района, Уссурийского ГО, Лазовского района, Ольгинского района. Также на восточном побережье отмечались подтопления пониженной местности и хозяйственных объектов, размыв дорог интенсивным ливневым стоком и разливом мелких ручьев и водотоков", - говорится в сообщении.

В ближайшие сутки завершится прохождение максимальных уровней дождевого паводка на реках юго-восточных и восточных районов края. Опасных и неблагоприятных явлений не ожидается, отмечают синоптики. Далее прогнозируется интенсивный спад воды.