В Хабаровском крае не подтвердили данные о смерти второго ребенка из лагеря

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Все трое детей, которые находятся в реанимации с ожогами после пожара в палаточном лагере под Хабаровском, живы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что число жертв пожара увеличилось до двух.
"Мы не подтверждаем эту информацию. Все дети живы, ими занимаются врачи. Делается все для сохранения их жизней", - сказала Томченко.
Информацию о том, что все дети живы также подтвердил РИА Новости главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.
"Живы все трое детей. Только что завершались видеоконференция с врачами из Москвы. Дети тяжелые и нетранспортабельные, лечение скорректировали на месте. Девочка, которая с психотравмой, тоже находится в больнице на лечении", - сказал Курнявка.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. Еще один ребенок находится в шоковом состоянии. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
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