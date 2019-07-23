В Хабаровском крае не подтвердили данные о смерти второго ребенка из лагеря

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Все трое детей, которые находятся в реанимации с ожогами после пожара в палаточном лагере под Хабаровском, живы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь правительства края Надежда Томченко.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что число жертв пожара увеличилось до двух.

"Мы не подтверждаем эту информацию. Все дети живы, ими занимаются врачи. Делается все для сохранения их жизней", - сказала Томченко.

Информацию о том, что все дети живы также подтвердил РИА Новости главный врач центра медицины катастроф Хабаровского края Павел Курнявка.

"Живы все трое детей. Только что завершались видеоконференция с врачами из Москвы. Дети тяжелые и нетранспортабельные, лечение скорректировали на месте. Девочка, которая с психотравмой, тоже находится в больнице на лечении", - сказал Курнявка.