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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В ряде районов Каракаса начало восстанавливаться энергоснабжение

Вчера, 06:35
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© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги / Перейти в фотобанкУлицы и дома Каракаса с частично восстановленным электроснабжением. Архивное фото
Улицы и дома Каракаса с частично восстановленным электроснабжением. Архивное фото
© РИА Новости / Эва Мари Ускатеги
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БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Энергоснабжение начало восстанавливаться в ряде районов Каракаса, сообщила в Twitter глава муниципалитета Либертадор Эрика Фариас Пенья.
"Начиная с 22.26 (5.26 мск), мы информируем граждан, что в различных секторах Каракаса уже начало восстанавливаться энергоснабжение. В следующие минуты мы предоставим больше деталей", - написала она.
Ранее 22 июля министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака".
Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеВенесуэлаКаракасВ мире
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