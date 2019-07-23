В ряде районов Каракаса начало восстанавливаться энергоснабжение

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Энергоснабжение начало восстанавливаться в ряде районов Каракаса, сообщила в Twitter глава муниципалитета Либертадор Эрика Фариас Пенья.
"Начиная с 22.26 (5.26 мск), мы информируем граждан, что в различных секторах Каракаса уже начало восстанавливаться энергоснабжение. В следующие минуты мы предоставим больше деталей", - написала она.
Ранее 22 июля министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака".
Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.