Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 746 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 23 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края за сутки превысила 746 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет, сообщает во вторник региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск - ред.) 23 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 124, на общей площади - 746 601 гектар ... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным центра, в зоне контроля действую 112 пожаров, на площади - 739 756 гектаров. Очаги возгораний находятся на севере региона - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском и Таймырском районах. В тушении принимают участие 392 человек и 10 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.