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РИА Новости

В Канаде полицейский "превратилась" в кошку во время доклада об убийстве

Вчера, 06:28
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МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Королевская канадская конная полиция по провинции Британская Колумбия запустила видеотрансляцию пресс-конференции по поводу расследования убийства двух человек на Аляскинской трассе и случайно наложила на докладчицу "кошачий" фильтр. На инцидент обратил внимание журналист Тайлер Доусон в твиттере.
Во время выступления 19 июля у сержанта полиции Жанель Шуайе на видео появились кошачьи уши, а также нос и усы.
Журналистка Мерседес Стивенсон также заметила ляп канадских правоохранителей и обратилась к ним в соцсети, предположив, что им, вероятно, захочется взглянуть на кадры с "превращенной в кошку".
В управлении ответили, что им известно об инциденте, и пообещали выпустить исправленное видео. По словам полицейских, "кошачий" фильтр стоял в настройках по умолчанию.
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