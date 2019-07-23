В Канаде полицейский "превратилась" в кошку во время доклада об убийстве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Королевская канадская конная полиция по провинции Британская Колумбия запустила видеотрансляцию пресс-конференции по поводу расследования убийства двух человек на Аляскинской трассе и случайно наложила на докладчицу "кошачий" фильтр. На инцидент обратил внимание журналист Тайлер Доусон в твиттере.
Во время выступления 19 июля у сержанта полиции Жанель Шуайе на видео появились кошачьи уши, а также нос и усы.
The B.C. RCMP are giving a press conference on the two people murdered on the Alaska Highway, and they have the cat ear filter on. pic.twitter.com/j8GvkvKA4u— Tyler Dawson (@tylerrdawson) 19 июля 2019 г.
Журналистка Мерседес Стивенсон также заметила ляп канадских правоохранителей и обратилась к ним в соцсети, предположив, что им, вероятно, захочется взглянуть на кадры с "превращенной в кошку".
В управлении ответили, что им известно об инциденте, и пообещали выпустить исправленное видео. По словам полицейских, "кошачий" фильтр стоял в настройках по умолчанию.
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