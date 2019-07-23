В Приморье после шторма "Данас" начали работу оценочные комиссии

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Оценочные комиссии начали работу в Лазовском районе Приморья, который пострадал в ходе шторма "Данас", сообщает региональный главк МЧС РФ.

Тропический шторм "Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Больше всего осадков выпало в поселке Преображение Лазовского района - 125 миллиметров. На территории района введен режим чрезвычайной ситуации.