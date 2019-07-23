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РИА Новости

Эксперты объяснили, что мешает России развивать шельфовые проекты в Арктике

Вчера, 06:08
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАтомный ледокол "Ямал" в Карском море. Архивное фото
Атомный ледокол Ямал в Карском море. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Россия сталкивается со сложностями в реализации шельфовых проектов в Арктике из-за санкций, однако остальные арктические страны также не показывают заметных успехов в нефтегазовом освоении региона, рассказали эксперты, опрошенные РИА Новости.
"Развитие шельфовых проектов сдерживает, в первую очередь, санкционный режим, ограничивающий поставки оборудования и уникальных технологий, требуемых для реализации проектов в экстремальных арктических условиях, и огромная капиталоёмкость таких проектов", - пояснила партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ Виктория Тургенева.
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Руководитель "Делойт", СНГ во Владивостоке Никита Сошников подчеркивает, что без реализации крупных нефтегазовых проектов в Арктике невозможно будет сформировать необходимый грузопоток по Севморпути. Президентом РФ Владимиром Путиным поставлена задача довести грузооборот по СМП до 80 миллионов тонн к 2024 году.
Однако, по мнению Тургеневой, грузопоток по Севморпути в состоянии обеспечить не только шельфовые, но и континентальные арктические проекты. Поэтому на ситуации благоприятно сказалось бы введение в РФ налогового спецрежима, обеспечивающего запуск на территории российской континентальной Арктики проектов со схемой транспортировки по СМП, обеспечивающих рост грузопотока.
Сошников при этом отмечает, что другие арктические игроки в настоящий момент также не демонстрируют заметных успехов в осуществлении нефтегазовых проектов в регионе.
"Помимо России разработками арктического шельфа занимаются США, Канада, Дания и Норвегия, недавно о своем желании освоения Арктики заявила Украина. При этом степень изученности и освоенности ресурсов по-прежнему остается крайне низкой, в настоящее время реализуются лишь единичные проекты, например, норвежский проект "Голиаф" в Баренцевом море", - сказал эксперт.
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