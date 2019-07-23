В Москве задержали четырех псевдосиловиков-похитителей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полицейские при поддержке Росгвардии задержали в Москве четырех мужчин, которые под видом сотрудников правоохранительных органов похитили мужчину и требовали у него за освобождение 2 миллиона рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили мужчину в автомобиль, надели на него наручники и вывезли в неизвестном направлении. Угрожая пистолетом, они потребовали два миллиона рублей за освобождение, в противном случае угрожали привлечением к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств", - сообщила официальный представитель МВД России.

Мужчина отдал им 750 тысяч рублей, а остальные деньги обещал собрать и передать позднее - после чего, освободившись, обратился к настоящим полицейским.