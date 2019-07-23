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РИА Новости

В Хабаровском крае приостановили работу туркомплекса, где произошел пожар

Вчера, 05:52
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© Фото : МЧС РоссииПожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
© Фото : МЧС России
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Работа туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого сгорел детский палаточный лагерь и погибла девочка, приостановлена, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что детей из лагеря разбирают родственники. Тех, за кем еще не приехали, разместили в деревянных корпусах, с ними находятся вожатые.
Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел накануне. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекались 28 человек и девять единиц техники.
По последним данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей, один из них погиб, четыре ребенка госпитализированы. Еще пяти пострадавшим помощь оказали амбулаторно.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
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Родственники забирают детей из лагеря под Хабаровском, где произошел пожар

Выяснение обстоятельств дела

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также проверку начала прокуратура.
По словам директора лагеря Максима Кузнецова, всего в лагере было 250 детей, из них 189 в палатках и 61 в корпусах. При этом, как сообщил и.о. министра образования края Александр Король, на эту смену в лагерь продали 428 путевок. Он также отметил, что на сайте организации, которая продавала путевки, сообщалось о проживании в спальных благоустроенных корпусах, информации о палаточном лагере не было.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
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Также выяснилось, что палаточный лагерь летом этого года не проверяли, так как плановая проверка должна была пройти в августе. Вместе с тем, в июле МЧС проводило там тренировку.
По информации краевого правительства, детский оздоровительный лагерь "Холдоми" был оформлен на ООО "Экстрим-Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса "Холдоми". Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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