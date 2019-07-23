В Хабаровском крае приостановили работу туркомплекса, где произошел пожар

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Работа туристического комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, на территории которого сгорел детский палаточный лагерь и погибла девочка, приостановлена, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что детей из лагеря разбирают родственники. Тех, за кем еще не приехали, разместили в деревянных корпусах, с ними находятся вожатые.

Пожар в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе произошел накануне. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, 20 из них сгорели. Общая площадь пожара составила 2,4 тысячи "квадратов". К его ликвидации привлекались 28 человек и девять единиц техники.

По последним данным, пострадали десять человек, в том числе пять детей, один из них погиб, четыре ребенка госпитализированы. Еще пяти пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Выяснение обстоятельств дела

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Также проверку начала прокуратура.

По словам директора лагеря Максима Кузнецова, всего в лагере было 250 детей, из них 189 в палатках и 61 в корпусах. При этом, как сообщил и.о. министра образования края Александр Король, на эту смену в лагерь продали 428 путевок. Он также отметил, что на сайте организации, которая продавала путевки, сообщалось о проживании в спальных благоустроенных корпусах, информации о палаточном лагере не было.

Также выяснилось, что палаточный лагерь летом этого года не проверяли, так как плановая проверка должна была пройти в августе. Вместе с тем, в июле МЧС проводило там тренировку.