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РИА Новости

Роспотребнадзор выявил пониженное содержание витаминов в черешне и клубнике

Вчера, 05:46
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКлубника. Архивное фото
Клубника. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в узбекской черешне, абрикосах и армянской клубнике пониженное содержание витаминов, которое не соответствует нормам, проверка прошла в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня".
"Во всех исследованных образцах черешни, абрикосов и клубники количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для традиционного содержания в данных видах продуктов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Так, согласно исследованию, во всех образцах содержание железа, витамина С, натрия и кальция значительно ниже традиционного показателя для этих фруктов. К примеру, в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосе – в два раза меньше, а в клубнике – в четыре раза. В пресс-службе уточнили, что причинами таких отклонений становятся климатические условия, а также отсутствие минеральных веществ в почве.
При этом в рамках проверки специалисты Роспотребнадзора не выявили в образцах пестициды и соли тяжелых металлов, фрукты соответствуют требуемым нормам безопасности.
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"Черешня, абрикосы и клубника исследовались по санитарно-химическим показателям безопасности (соли тяжелых металлов, пестициды) и показателям качества (витамин С, железо, калий, кальций, магний, натрий, бета-каротин, фосфор). При проведении лабораторных исследований установлено, что все исследованные образцы по санитарно-химическим показателям безопасности отвечают обязательным требованиям", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор и МИА "Россия сегодня" запустили совместный информационный проект "Выбери с Роспотребнадзором". Проект позволит ответить на вопросы потребителей о том, как правильно ориентироваться среди широкого ассортимента товаров и услуг, выбрать лучшее для своей семьи и защитить потребительские права.
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МИА "Россия сегодня"РоспотребнадзорРоссияОбщество
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