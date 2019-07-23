Роспотребнадзор выявил пониженное содержание витаминов в черешне и клубнике

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора обнаружили в узбекской черешне, абрикосах и армянской клубнике пониженное содержание витаминов, которое не соответствует нормам, проверка прошла в рамках совместного проекта с МИА "Россия сегодня".

"Во всех исследованных образцах черешни, абрикосов и клубники количественное содержание железа, витамина С, натрия и кальция не характерно для традиционного содержания в данных видах продуктов", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Так, согласно исследованию, во всех образцах содержание железа, витамина С, натрия и кальция значительно ниже традиционного показателя для этих фруктов. К примеру, в черешне содержание железа в шесть раз ниже нормы, в абрикосе – в два раза меньше, а в клубнике – в четыре раза. В пресс-службе уточнили, что причинами таких отклонений становятся климатические условия, а также отсутствие минеральных веществ в почве.

При этом в рамках проверки специалисты Роспотребнадзора не выявили в образцах пестициды и соли тяжелых металлов, фрукты соответствуют требуемым нормам безопасности.

"Черешня, абрикосы и клубника исследовались по санитарно-химическим показателям безопасности (соли тяжелых металлов, пестициды) и показателям качества (витамин С, железо, калий, кальций, магний, натрий, бета-каротин, фосфор). При проведении лабораторных исследований установлено, что все исследованные образцы по санитарно-химическим показателям безопасности отвечают обязательным требованиям", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.