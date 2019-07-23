Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T05:32Z
https://ria.ru/20190723/1556785052.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152647/16/1526471621_0:0:3071:1728_1036x0_80_0_0_ec849a162b3d214731e3f6936f11a7a0.jpg
РИА Новости

"Росатом" планирует создать геонавигационную систему для нефтегазодобычи

Вчера, 05:32
887
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли планируют в течение двух лет создать современную импортозамещающую геонавигационную систему, которая использовалась бы для освоения нефтяных и газовых месторождений, ее разработку заказало предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область), следует из материалов на сайте закупок Росатома.
Как указывается в техническом задании на эту работу, в нефтегазовой отрасли наиболее актуальными задачами являются увеличение добычи, повышение коэффициента извлечения углеводородного сырья и снижение затрат на строительство и эксплуатацию скважин. Одним из наиболее значимых способов достижения высоких показателей разработки месторождений является строительство наклонно-направленных и горизонтальных скважин с большой площадью вскрытия продуктивного пласта, говорится в документе.
В России практически отсутствует производство оборудования и аппаратуры для современных технологий наклонно-направленного бурения, а для бурения горизонтальных скважин используется только импортное оборудование. При этом современные технологии строительства горизонтальных скважин основаны на использовании комплексной аппаратуры исследований скважин в процессе бурения, отмечается в техзадании.
"Такими технологиями обладают только четыре ведущие мировые нефтесервисные компании (Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford), которые на нефтесервисном рынке продают только услуги по премиальным расценкам. Таким образом, сложилась ситуация, когда нефтегазовая отрасль России практически полностью зависит от зарубежных технологий в части разработки месторождений, и при усиливающейся санкционной политике возникают существенные ограничения развития отрасли. Тем самым сложились предпосылки и стимулы для создания отечественной аппаратуры и оборудования для наклонно-направленного и горизонтального бурения скважин", - говорится в документе.
Логотип Росатом
10 июня, 14:01
"Росатом" успешно протестировал цифровую технологию добычи урана
Целью нынешней опытно-конструкторской работы (ОКР) стала разработка геонавигационной системы, предназначенной для комплексных геофизических исследований горных пород сканирующими измерительными зондами в процессе бурения вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных нефтяных и газовых скважин.
В ходе ОКР предстоит, в частности, изготовить рабочую конструкторскую документацию на опытные образцы скважинных модулей и наземной станции из состава геонавигационной системы,­ обеспечить конструкторско-технологическое сопровождение их изготовления и проведения предварительных испытаний. По результатам этих испытаний надо будет разработать конструкторскую и эксплуатационную документацию собственно на геонавигационную систему с учетом технологических возможностей производства ее оборудования в России. Приемочные испытания системы запланировано провести до мая 2021 года.
"Электрохимприбор" - уникальный производственно-технологический комплекс, основная деятельность которого направлена на выполнение государственного оборонного заказа по обеспечению России ядерным оружием. Предприятие имеет опыт работы и в интересах нефтегазовой отрасли. "Электрохимприбор", в числе прочего, выпускает оборудование для гидродинамических и геофизических исследований в нефтяных и газовых скважинах.
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
30 мая, 04:12
Ученые "Росатома" переходят к испытаниям "убийцы метастазов"
1311001
Обсудить 2
РосатомСвердловская областьРоссияТехнологииЭкономика
Рекомендуем
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
РИА
Новости
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Под Красноярском электричка с пассажирами простояла два часа из-за птицы
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния