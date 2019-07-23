В лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, продали вдвое больше путевок

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Путевок в палаточный лагерь на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, где произошел пожар и погиб ребенок, было продано вдвое больше, чем могли вместить корпуса, сообщили местные власти на заседании комиссии по ЧС в правительстве Хабаровского края.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

После ЧП в правительстве края прошло заседание КЧС, на котором выяснилось, что территория ГЛК располагает деревянными корпусами, на 450 мест, но при этом 189 детей жили в палатках.

"В лагере находилось, по словам директора лагеря Максима Кузнецова, 250 человек, из них 189 в палатках и 61 в корпусах. Вместимости на 450 человек на "Холдоми" нет. Там 226 мест всего", - сказал глава Солнечного района Виктор Старков.

Как сообщил и.о министра образования края Александр Король, на эту смену в лагерь было продано 428 путевок.

"По нашим сведениям, 428 путевок было продано на третью смену", - сказал Король.

Он также отметил, что на сайте организации, которая продавала путевки, сообщалось о проживании в спальных благоустроенных корпусах, информации о палаточном лагере не было.

По информации краевого правительства, детский оздоровительный лагерь "Холдоми" был оформлен на ООО "Экстрим-Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса "Холдоми". Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений.