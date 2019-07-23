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РИА Новости

В лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, продали вдвое больше путевок

Вчера, 05:28
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Путевок в палаточный лагерь на ГЛК "Холдоми" под Хабаровском, где произошел пожар и погиб ребенок, было продано вдвое больше, чем могли вместить корпуса, сообщили местные власти на заседании комиссии по ЧС в правительстве Хабаровского края.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
После ЧП в правительстве края прошло заседание КЧС, на котором выяснилось, что территория ГЛК располагает деревянными корпусами, на 450 мест, но при этом 189 детей жили в палатках.
"В лагере находилось, по словам директора лагеря Максима Кузнецова, 250 человек, из них 189 в палатках и 61 в корпусах. Вместимости на 450 человек на "Холдоми" нет. Там 226 мест всего", - сказал глава Солнечного района Виктор Старков.
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Как сообщил и.о министра образования края Александр Король, на эту смену в лагерь было продано 428 путевок.
"По нашим сведениям, 428 путевок было продано на третью смену", - сказал Король.
Он также отметил, что на сайте организации, которая продавала путевки, сообщалось о проживании в спальных благоустроенных корпусах, информации о палаточном лагере не было.
По информации краевого правительства, детский оздоровительный лагерь "Холдоми" был оформлен на ООО "Экстрим-Сервис", принадлежащее Виталию Бурлакову – владельцу туркомплекса "Холдоми". Лагерь внесен в реестр краевых оздоровительных учреждений.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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