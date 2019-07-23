Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T05:21Z
https://ria.ru/20190723/1556784986.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155143/81/1551438145_0:272:3077:2002_1036x0_80_0_0_1bcd8e09374ba8125b8c6f06c7f09803.jpg
РИА Новости

Российские банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредитные карты 18-летним

Вчера, 05:21
1049
© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Российские банки с нового года в 2,5 раза чаще стали выдавать кредитные карты заемщикам в возрасте 18 лет, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Мы действительно видим увеличение доли новых кредиток, выданных заемщикам в возрасте 18 лет с 5 тысяч в январе-мае 2018 года до 12,5 тысячи в январе-мае 2019 года", - рассказал представитель компании.
Он заметил, что доля таких кредиток в общем количестве новых карт выросла за период с 0,1% до 0,2%.
Тем не менее, средний размер одобренного лимита по кредитным картам у молодежи значительно ниже среднего значения. Так, в среднем одобренный лимит по новой кредитке в текущем году превысил 80 тысяч рублей, в то время как у 18-летних заемщиков он составляет чуть менее 20 тысяч рублей.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
7 июня, 11:17
Силуанов назвал жизнь в кредит нормальной
Что касается платежной дисциплины, по данным ОКБ, лишь 8,8% молодых заемщиков имеют непогашенную просрочку платежа по кредиткам, в среднем этот показатель составляет около 17%.
Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", в мае в России было выдано 700 тысяч кредитных карт, из которых 6 тысяч пришлось на клиентов до 21 года. "Традиционно кредитные карты являются высокорисковым, с точки зрения дефолтности, продуктом. ... Самым популярным кредитным продуктом для категории молодых заемщиков являются POS-кредиты, при помощи которых приобретается электроника, техника, гаджеты", - сообщил РИА Новости гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Сотрудница в операционном зале банка
21 июля, 19:30
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
2210917
Обсудить 2
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)РоссияЭкономика
Рекомендуем
IQ-тест
В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест
РИА
Новости
Metallica исполнила Группу крови на концерте в Лужниках
Стало известно, почему Metallica спела "Группу крови" на концерте в Москве
Пожар в Хабаровском крае
Кто ответит за гибель детей в детском лагере: первые версии
Кадр из фильма Мстители. Финал
Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам
Лента
новостей
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ. 17 января 2019
Жириновский рассказал, когда Украина может стать частью России
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Мальчик, спасавший девочек из горящей палатки в лагере, впал в кому
Врачи спасли левую руку избитой в Ингушетии девочки
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета. 23 июля 2019
Зеленский возмутился отсутствием Луценко на заседании
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Число пострадавших при пожаре в лагере под Хабаровском возросло до девяти
Газовая компрессорная станция Укртрансгаз
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Военно-космических сил России
Военному атташе Южной Кореи вручили ноту из-за воздушного хулиганства
Символ американского доллара
Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"
Под Красноярском электричка с пассажирами простояла два часа из-за птицы
Шеф-редактор программы Пусть говорят Денис Коновалов
Умер 29-летний шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния