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РИА Новости

Родственники забирают детей из лагеря под Хабаровском, где произошел пожар

Вчера, 05:13
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© Фото : МЧС РоссииПоследствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : МЧС России
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Родственники забирают детей из палаточного лагеря в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар и погиб один ребенок, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"Детей, которые находились в лагере, родители и родственники разобрали по домам. Дети, которых ещё не забрали, находятся под присмотром вожатых", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большая часть детей приехала в лагерь из Комсомольска-на-Амуре.
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