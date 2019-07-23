Родственники забирают детей из лагеря под Хабаровском, где произошел пожар

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

© Фото : МЧС России Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Родственники забирают детей из палаточного лагеря в Хабаровском крае, где в ночь на вторник произошел пожар и погиб один ребенок, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Детей, которые находились в лагере, родители и родственники разобрали по домам. Дети, которых ещё не забрали, находятся под присмотром вожатых", - говорится в сообщении.