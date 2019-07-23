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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы "криминальной атакой"

Вчера, 05:03
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл - РИА Новости. Перебои в энергоснабжении Венесуэлы - это "криминальная атака", правительство и Вооруженные силы страны готовы помочь гражданам, сообщил в Twitter президент Николас Мадуро.
Ранее 22 июля министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака".
Целью атаки, по словам Родригеса, была основная гидроэнергетическая система страны.
"На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и Вооруженные силы находятся в распоряжении граждан. Мы покажем еще раз свою несокрушимую волю", - написал президент.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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