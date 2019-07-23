Мадуро назвал перебои в энергоснабжении Венесуэлы "криминальной атакой"

Ранее 22 июля министр коммуникаций и информации Хорхе Родригес сообщил, что на всей территории страны произошли перебои в электроэнергии на национальном уровне. Первые итоги расследования показали, что произошла "электромагнитная атака".

"На фоне новой криминальной атаки против спокойствия и мира родины правительство и Вооруженные силы находятся в распоряжении граждан. Мы покажем еще раз свою несокрушимую волю", - написал президент.