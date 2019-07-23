ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку. Лодка предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (Японское море – ред.)", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробностей ни о самой лодке, ни о ее оснащении не приводится.
"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - подчеркивает ЦТАК.