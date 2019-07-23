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РИА Новости

Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку

Вчера, 05:01
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© AFP 2019 / KCNA VIA KNSЛидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения новой северокорейской подводной лодки. 23 июля 2019
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения новой северокорейской подводной лодки. 23 июля 2019
© AFP 2019 / KCNA VIA KNS
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения новой северокорейской подводной лодки. 23 июля 2019
ТОКИО, 23 июл – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку, сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын осмотрел новую подводную лодку. Лодка предназначена для выполнения задач в операционной зоне Восточного моря (Японское море – ред.)", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что Ким Чен Ын "ознакомился с операционно-тактическими данными и боевой системой оружия", однако подробностей ни о самой лодке, ни о ее оснащении не приводится.
"Уважаемый высший руководитель выразил большое удовлетворение тем, что подводная лодка сконструирована и построена для успешного выполнения военно-стратегического плана нашей партии в любых обстоятельствах", - подчеркивает ЦТАК.
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