Палаточный лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, не проверяли летом

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Палаточный лагерь под Хабаровском, где во время пожара погиб ребенок и трое пострадали, летом этого года не проверяли, так как плановая проверка должна была пройти в августе, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева на заседании комиссии по ЧС.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"Роспотребнадзор давал санитарно-эпидемиологическое заключение на стационарные помещения в октябре прошлого года. Далее плановую проверку проводили в феврале. Тогда там работала турбаза, палаток не было. Палатки официально существовали летом прошлого года, когда проводится форум "Амур". В этом летнем сезоне лагерь не проверялся. Следующая плановая проверка должна была пройти в августе 2019 года", - сказал Зайцева.