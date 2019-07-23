Эксперт объяснил, как "Мстителям" удалось побить рекорд "Аватара" по сборам

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Фантастический блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона, почти десять лет сохранявший лидерство в списке самых кассовых фильмов в истории кино, уступил место кинокомиксу "Мстители: Финал". Аналитик журнала "Кинобизнес сегодня" Станислав Демиденко рассказал РИА Новости, как "Аватару" удалось потопить "Титаник", что способствовало финансовому успеху "Мстителей" и удастся ли Кэмерону вернуть себе первую строчку топа.

Последняя часть франшизы "Мстители" вышла в мировой прокат в конце апреля, а спустя 11 дней, согласно данным прокатчика Walt Disney Studios, установила рекорд, преодолев отметку в два миллиарда долларов по сборам. "Аватару" в свое время понадобилось на это 47 дней. Спустя три месяца после премьеры "Мстители: Финал" смогли сместить "Аватар" (2,7897 миллиарда долларов) с первой строчки мирового топа, заработав, по предварительным данным, 2,7902 миллиарда. Джеймс Кэмерон поздравил создателей фильма с этой победой в официальном твиттер-аккаунте Avatar.

Как "Аватар" изменил кино

"Аватар" вышел на экраны в 2009 году. До него ни один фильм не мог даже приблизиться к успеху "Титаника" того же Кэмерона, кассовые сборы которого составляли 1,84 миллиарда долларов.

Как рассказал агентству Демиденко, в "Титанике" было то, чем не могли похвастаться другие коммерчески успешные картины, в том числе трилогия "Властелин колец" или франшиза "Пираты Карибского моря", — универсальная привлекательность.

"Не каждый зритель пойдет на эпическое фэнтези или приключенческий экшен, а в "Титанике" было все: романтика, драма, комедия, экшен, катастрофа, масштаб съемок, полюбившиеся зрителям актеры и признание критиков. И кому, как не Джеймсу Кэмерону, было повторить рецепт своего успеха", — сказал Демиденко.

По его словам, "Аватару" удалось вместить в себя элементы практически всех основных жанров. Важным фактором стал 3D-формат картины. Новая технология привлекла в кино десятки миллионов зрителей и дала солидную наценку к стоимости билетов.

"Начался настоящий 3D-бум. Благодаря ему почти сразу после "Аватара" свыше миллиарда долларов смогла собрать весьма заурядная новая версия "Алисы в Стране чудес". Киностудии срочно стали заказывать конвертацию уже отснятых фильмов в трехмерный формат и меняли планы для будущих проектов", — пояснил эксперт.

Он отметил, что рекорд "Аватара" продержался девять с половиной лет, за которые мировой кинопрокат непрерывно эволюционировал. За это время резко вырос китайский рынок, уже значительно опередивший по количеству экранов Канаду и США, продолжает расти кинопрокат в таких странах, как Индонезия и Вьетнам. При этом изменился курс многих национальных валют по отношению к доллару, набирают популярность онлайн-кинотеатры, 3D-формат потерял былую актуальность.

Почему "Мстителям" удалось завоевать лидерство

Демиденко напомнил, что предпоследняя часть франшизы "Мстители: Война бесконечности", которая вышла в 2018 году, уже пыталась составить серьезную конкуренцию "Аватару": она собрала в прокате два миллиарда долларов, но до рекорда оставалось далеко.

"При этом интрига в фильме закрутилась до предела, так что поклонники киновселенной Marvel c нетерпением ожидали ее кульминации. Сам по себе фактор финала франшизы добавляет обычно 20-30 процентов кассовых сборов, а здесь ведь речь шла о завершении грандиозной эпопеи из двадцати двух блокбастеров и кассовых хитов. Подобного ажиотажа перед премьерой никогда ранее не наблюдалось, предварительные продажи во многих странах били рекорды", — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что рекорда ждали уже в начале июня, но надежды не оправдались. Студии пришлось выпустить фильм в прокат повторно, представив поклонникам специальную версию, включающую вырезанные сцены. В России обновленных "Мстителей" показывали четыре дня, с 27 по 30 июня, в формате IMAX.

По словам Демиденко, сборные блокбастеры о команде супергероев как минимум на ближайшие три-четыре года возьмут тайм-аут, а новые фильмы об относительно малоизвестных персонажах комиксов, вероятно, будут менее амбициозными.

В это же время Кэмерон продолжает работу над второй частью "Аватара". Премьера запланирована на декабрь 2021 года — спустя 12 лет после выхода первого фильма.

"Срок очень большой, тем более для постоянно меняющейся индустрии кино. Загадывать очень сложно, но рискнем предположить, что до выхода продолжения "Аватара" ни один фильм не сможет даже близко приблизиться к новому рекорду. А Джеймсу Кэмерону, чтобы иметь хоть какие-то шансы побить его, придется превзойти самого себя и выдать еще один шедевр и аттракцион на все времена", — подчеркнул эксперт.