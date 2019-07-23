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РИА Новости

В России зафиксировали снижение цен на черную икру

Вчера, 04:06
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкЧерная икра. Архивное фото
Черная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.
"В 2018 году было произведено 43,9 тонны осетровой икры, из них менее 8%, или 7,8 тонны, было отдано на экспорт. Средняя оптовая цена на икру была в пределах 42 тысячи рублей за килограмм, это почти в 2,5 раза меньше, чем в 2010 году", - рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. По его словам, на снижение цен могло оказать влияние несколько факторов.
Во-первых, указал он, на цену влияет порода рыбы: так, в 2010 году основной объем производства приходился на самую дорогую икру белуги. "Во-вторых, стоимость икры зависит от того, как она была добыта. Дело в том, что существует икра двух видов: "дойная" - в рыбу вводят препараты, которые ускоряют выброс икры, и "забойная" - рыбу сначала доращивают до определенного возраста и затем забирают икру. "Забойная" икра более качественная и дорогая", - рассказал президент ВАРПЭ.
"Но самым главным фактором, влияющим на снижение стоимости на черную икру, является увеличение предложения. Во-первых, в последние годы серьезно развивается аквакультура, это и позволило нарастить объемы производства, во-вторых, значительно выросли объемы импорта черной икры, в том числе контрафактной, из Китая по низким ценам. Так, в прошлом году импорт черной икры из Китая составил почти 18 тонн", - заключил Зверев.
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Управляющий партнер консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк подтвердил, что в последние годы наблюдается тенденция по снижению цены черной икры. "Из-за увеличения доли рынка Китая во всем мире за эти годы мировые цены на аквакультурную черную икру упали, с 2012 года по 2019 год цены фактически снизились вдвое. Разумеется, это влияет и на российский рынок, поскольку теперь мы, к сожалению, уже не являемся ведущим производителем", - сказал собеседник агентства.
Вторым фактором, по его словам, стало увеличение производства икры в России. "В-третьих, надо учитывать конъюнктуру рынка: оптовые цены на осетровую икру стабилизировались на уровне 30-40 тысяч рублей за килограмм, однако спрос на нее не растет", - добавил Березнюк.
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