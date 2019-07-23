На Северных Курилах открыли новый пограничный комплекс

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 июл – РИА Новости. Новый пограничный комплекс ФСБ России по восточному арктическому району открыли в Северо-Курильске на Парамушире, сообщила пресс-служба ведомства.

"Новый комплекс отделения в городе Северо-Курильске оснащен самой современной техникой. Здесь есть все, что необходимо для служебной деятельности по охране государственной границы и водных биологических ресурсов, отдыха и максимально комфортного проживания сотрудников и их семей. Комплекс имеет возможность функционировать полностью автономно", - говорится в сообщении.

В церемонии открытия объекта приняли участие генерал-полковник запаса Вячеслав Дорохин, начальник погрануправления ПУ ФСБ России по восточному арктическому району вице-адмирал Роман Толок, глава Северо-Курильского городского округа Александр Серебряков, ветераны-пограничники проходившие службу на северо-восточных рубежах страны и местные жители.

По словам вице-адмирала Толока, за последние полтора года на территории погрануправления открыты современные комплексы отделений и постов и еще несколько будут введены в строй в ближайшей перспективе.