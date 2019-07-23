Кинолог рассказал, чем догхантеры травят собак

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что догхантеры предпочитают использовать в качестве яда для собак противотуберкулезные препараты, а помочь выжить животному может укол витамина В6.

"Догхантеры чаще всего используют препараты из группы противотуберкулезных, которые являются для собак сильнейшим нейротоксином. Отравление происходит при поедании или слизывании приманки. Первые признаки – дрожь, шаткость походки, рвота, слюнотечение и обильная пена. Далее следуют потеря координации и сильнейшие генерализованные судороги, вой, потеря сознания. Антидот – пиридоксина гидрохлорид (витамин В6) вводится в максимальных дозах: 0,5-1 миллилитра на килограмм массы тела. Преднизолон или дексаметазон в дозе 0,5-3 миллилитра. Пока собака в сознании - энтеросгель, вазелиновое масло", - рассказал Голубев.

Однако в последнее время, указал эксперт, догхантеры все чаще используют не чистые препараты, а их комбинации, в том числе замедляющие токсическую реакцию организма. Это делается для того, чтобы собаку невозможно было спасти. "В результате происходит полное всасывание отравляющих веществ, возможна внезапная гибель животного в судорогах", - сказал Голубев.

Он призвал всех владельцев собак в случае отравления питомца оперативно обращаться в ветеринарные клиники. "Чем раньше – тем лучше: на счету может быть каждая минута", - подчеркнул кинолог.