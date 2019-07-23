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РИА Новости

Опрос показал, с чем россияне связывают наличие татуировок

Вчера, 03:48
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Московского фестиваля татуировки. Архивное фото
Участники Московского фестиваля татуировки. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Около 43% россиян считают, что наличие татуировки чаще всего свидетельствует о стремлении человека выделиться среди других, при этом респонденты с татуировками отвечают, что сделали их в основном по глупости (30%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, около 43% россиян считают, что наличие татуировки чаще всего свидетельствует о стремлении человека выделиться среди других, примерно столько же опрошенных считают, что таким образом люди следуют моде (41%). Для 27% опрошенных татуировка является знаком того, что человек сидел в тюрьме (27%), еще 20% видят в татуировке стремление украсить себя, 11% сделали ее себе в знак принадлежности к какой-то группе.
Отмечается, что россияне, у которых есть татуировки (11%), среди мотивов чаще всего отмечают, что решились на это по молодости или глупости (30%), при этом обычно так говорят люди в возрасте старше 60 лет (59%).
Еще 29% сделали татуировку в армии, желая запечатлеть память о службе, одна пятая (20%) опрошенных в качестве причины указали необоснованное чем-либо желание иметь татуировку, украсить себя таким образом хотели 6% граждан. При этом о необоснованном желании больше говорили в возрастных группах от 18 до 24 лет (60%) и от 25 до 34 лет (40%), а о желании украсить себя - только респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (28%).
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Как указывается в опросе, среди имеющих татуировки россиян 27% хотели бы в будущем избавиться от них - чаще всего об этом говорят люди в возрасте старше 60 лет (35%), а 69% граждан пока не намерены сводить свою татуировку.
Самая распространенная причина желания избавиться от татуировки среди опрошенных является чувство стыда и ощущение того, что иметь татуировку неприлично (34%). Треть опрошенных свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия визуальной привлекательности (33%), еще 16% объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала нравиться.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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