Опрос показал, с чем россияне связывают наличие татуировок

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Около 43% россиян считают, что наличие татуировки чаще всего свидетельствует о стремлении человека выделиться среди других, при этом респонденты с татуировками отвечают, что сделали их в основном по глупости (30%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным исследования, около 43% россиян считают, что наличие татуировки чаще всего свидетельствует о стремлении человека выделиться среди других, примерно столько же опрошенных считают, что таким образом люди следуют моде (41%). Для 27% опрошенных татуировка является знаком того, что человек сидел в тюрьме (27%), еще 20% видят в татуировке стремление украсить себя, 11% сделали ее себе в знак принадлежности к какой-то группе.

Отмечается, что россияне, у которых есть татуировки (11%), среди мотивов чаще всего отмечают, что решились на это по молодости или глупости (30%), при этом обычно так говорят люди в возрасте старше 60 лет (59%).

Еще 29% сделали татуировку в армии, желая запечатлеть память о службе, одна пятая (20%) опрошенных в качестве причины указали необоснованное чем-либо желание иметь татуировку, украсить себя таким образом хотели 6% граждан. При этом о необоснованном желании больше говорили в возрастных группах от 18 до 24 лет (60%) и от 25 до 34 лет (40%), а о желании украсить себя - только респонденты в возрасте от 18 до 24 лет (28%).

Как указывается в опросе, среди имеющих татуировки россиян 27% хотели бы в будущем избавиться от них - чаще всего об этом говорят люди в возрасте старше 60 лет (35%), а 69% граждан пока не намерены сводить свою татуировку.

Самая распространенная причина желания избавиться от татуировки среди опрошенных является чувство стыда и ощущение того, что иметь татуировку неприлично (34%). Треть опрошенных свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия визуальной привлекательности (33%), еще 16% объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала нравиться.