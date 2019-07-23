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РИА Новости

Психологи оказывают помощь детям после пожара в лагере под Хабаровском

Вчера, 03:40
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© Фото : МЧС РоссииПожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
© Фото : МЧС России
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь детям из палаточного лагеря на базе "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел крупный пожар, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"На место происшествия на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям. Из Хабаровска в поселок Солнечный прибыл вертолёт территориального центра медицины катастроф. В настоящее время проводится осмотр детей, после чего будет принято решение об их возможной эвакуации", - говорится в сообщении.
В МЧС отмечают, что на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По прибытию специалисты Испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) ФПС по Хабаровскому краю осмотрят место пожара, соберут материалы для проведения необходимых экспертиз.
Пожарный
13 апреля, 03:13
В МЧС дали советы детям, что делать при пожаре
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