Психологи оказывают помощь детям после пожара в лагере под Хабаровском

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Специалисты МЧС оказывают психологическую помощь детям из палаточного лагеря на базе "Холдоми" в Хабаровском крае, где произошел крупный пожар, сообщает региональный главк МЧС.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"На место происшествия на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе прибыли психологи МЧС России и РСЧС. Они оказывают помощь и поддержку детям, находившимся в лагере, а также их родителям. Из Хабаровска в поселок Солнечный прибыл вертолёт территориального центра медицины катастроф. В настоящее время проводится осмотр детей, после чего будет принято решение об их возможной эвакуации", - говорится в сообщении.

В МЧС отмечают, что на месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов, устанавливаются все обстоятельства происшествия.