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РИА Новости

Умер первый руководитель полетов космических миссий НАСА

Вчера, 03:38
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© AP Photo / David J. PhillipКрис Крафт. Архивное фото
Крис Крафт. Архивное фото
© AP Photo / David J. Phillip
Крис Крафт. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Первый руководитель полетов космических миссий НАСА Крис Крафт ушел из жизни в США на 96 году.
"Америка потеряла национальное достояние с уходом из жизни одного из первопроходцев НАСА – руководителя полетов космических миссий Криса Крафта. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье Крафта", - говорится в заявлении главы НАСА Джима Брайденстайна, опубликованном на сайте ведомства.
"Крис был одним из ключевых членов команды, который помог нашей нации отправить человека в космос и на Луну, внесенный им вклад невозможно переоценить", - отмечается в заявлении. "Крис был руководителем полетов во времена одних из наиболее значимых моментов истории покорения космоса, когда люди впервые вышли на орбиту Земли и вышли за пределы орбитального космического аппарата".
"Углубляясь все дальше в просторы нашей Солнечной системы, мы стоим на его плечах, и он всегда будет с нами в наших путешествиях", - добавляет Брайденстайн.
Отмечается, что за свою работу Крафт был награжден медалью НАСА "За выдающееся лидерство". Позднее он руководил космическим центром НАСА имени Линдона Джонсона.
Заместитель руководителя полетом пилoтиpyeмыx космических кораблей Coюз и opбитaльныx cтaнций Caлют, Mиp Виктор Благов
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