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РИА Новости

95% россиян поддерживают запрет "пивных шаговой доступности", показал опрос

Вчера, 03:33
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковРазливное пиво. Архивное фото
Разливное пиво. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (95%) выступает за запрет размещения точек продаж алкоголя в жилых домах ("пивных шаговой доступности" или "наливаек"), к такому выводу пришли эксперты общественного движения "Трезвая Россия", сообщил РИА Новости его руководитель Султан Хамзаев.
"Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди населения в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах. Всего в опросе приняло участие семь тысяч человек. Респондентом было предложено ответить на единственный вопрос - "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". 95% из всех опрошенных ответили "да" (выступили за введение запрета), 5% ответили "нет", - сказал РИА Новости Хамзаев.
Он также сообщил, что "Трезвая Россия" и партия "Единая Россия" 24 июля проведут совместные слушания по "проблеме" широкой распространенности пивных и рюмочных шаговой доступности в стране. Согласно аналитическому докладу "Трезвой России", который есть в распоряжении РИА Новости, количество таких точек за последние три года увеличилось втрое.
"В некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов", - отмечается в документе.
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В движении заявляют, что россияне жалуются на то, что такие торговые точки, расположенные в жилом секторе, "подпитывают криминогенную среду и становятся ведущей причиной роста преступности в районе".
"Региональные власти и правоохранительные органы сигнализируют о шквале обращений граждан с требованием прекратить деятельность "наливаек" в жилых домах. Кроме того, представители региональных органов власти констатируют резкий всплеск недовольства граждан отсутствием конкретных и жестких мер со стороны федеральных и региональных структур. Эксперты фиксируют, что население Российской Федерации требует принятия однозначных мер по пресечению мошеннических действий "наливаек" для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в особенности подрастающего поколения и россиян трудоспособного возраста", - утверждается в докладе.
В качестве мер по борьбе с этим явлением "Трезвая Россия" предлагает вернуть запрет розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в жилых домах и внести изменения в часть 2 статьи 16 171-ФЗ, что позволило бы закрепить полномочия органов власти субъектов РФ вводить дополнительные ограничения при реализации алкогольной продукции организациями, оказывающими услуги общественного питания.
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74500320
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Трезвая РоссияСултан ХамзаевРоссияОбщество
Популярные комментарии
"Трезвая Россия" среди своих опрос проводила ? Я после работы за пивом на другой конец города ехать должен что-ли ?
23 июля, 05:43
Николай Шмидт
600019
У крупных магазинов продажи бутылочного пива упали, вот они и занесли "Единой, Трезвой России" за лоббирование нужного закона.
23 июля, 05:45
Николай Шмидт
601006
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