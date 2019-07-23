95% россиян поддерживают запрет "пивных шаговой доступности", показал опрос

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (95%) выступает за запрет размещения точек продаж алкоголя в жилых домах ("пивных шаговой доступности" или "наливаек"), к такому выводу пришли эксперты общественного движения "Трезвая Россия", сообщил РИА Новости его руководитель Султан Хамзаев.

"Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди населения в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах. Всего в опросе приняло участие семь тысяч человек. Респондентом было предложено ответить на единственный вопрос - "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". 95% из всех опрошенных ответили "да" (выступили за введение запрета), 5% ответили "нет", - сказал РИА Новости Хамзаев.

Он также сообщил, что "Трезвая Россия" и партия "Единая Россия" 24 июля проведут совместные слушания по "проблеме" широкой распространенности пивных и рюмочных шаговой доступности в стране. Согласно аналитическому докладу "Трезвой России", который есть в распоряжении РИА Новости, количество таких точек за последние три года увеличилось втрое.

"В некоторых регионах в жилых домах общественными инспекторами зафиксировано наличие от трех и более подобных питейных пунктов", - отмечается в документе.

В движении заявляют, что россияне жалуются на то, что такие торговые точки, расположенные в жилом секторе, "подпитывают криминогенную среду и становятся ведущей причиной роста преступности в районе".

"Региональные власти и правоохранительные органы сигнализируют о шквале обращений граждан с требованием прекратить деятельность "наливаек" в жилых домах. Кроме того, представители региональных органов власти констатируют резкий всплеск недовольства граждан отсутствием конкретных и жестких мер со стороны федеральных и региональных структур. Эксперты фиксируют, что население Российской Федерации требует принятия однозначных мер по пресечению мошеннических действий "наливаек" для обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, в особенности подрастающего поколения и россиян трудоспособного возраста", - утверждается в докладе.