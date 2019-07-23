Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-23T03:28Z
https://ria.ru/20190723/1556784306.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На место пожара в лагере под Хабаровском выехали сотрудники прокуратуры

Вчера, 03:28
547
ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного курорта "Холдоми", где погиб один ребенок и еще трое получили ожоги, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".
"По предварительным данным, на территории лагеря было расположено 26 палаток, в которых отдыхало около 200 детей … По указанию прокурора края сформирована группа из оперативных работников аппарата прокуратуры края, которая выехала на место происшествия для проведения проверки", - говорится в сообщении.
В ходе проверки прокуратура даст оценку законности организации лагеря, обеспечению правил пожарной безопасности, а также исполнению законодательства о защите прав детей на отдых и оздоровление.
Прокурор Солнечного района признал законным возбуждение СК уголовного дела. Расследование находится на контроле прокуратуры района.
Пожарный
13 апреля, 03:13
В МЧС дали советы детям, что делать при пожаре
000123
Обсудить 0
Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Психологи оказывают помощь детям после пожара в лагере под Хабаровском
РИА
Новости
На место пожара в лагере под Хабаровском вылетел вертолет санавиации
Генпрокурор Украины Юрий Луценко
Генпрокуратура Украины объяснила исчезновение Луценко
Палаточный лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, не проверяли летом
Лента
новостей
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
В лагерь под Хабаровском, где произошел пожар, продали вдвое больше путевок
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре
В Петербурге убили гражданскую активистку Елену Григорьеву
Черная икра. Архивное фото
В России зафиксировали снижение цен на черную икру
Мастер тату во время работы с моделью. Архивное фото
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Родственники забирают детей из лагеря под Хабаровском, где произошел пожар
Участники Московского фестиваля татуировки. Архивное фото
Опрос показал, с чем россияне связывают наличие татуировок
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
В Хабаровском крае приостановили работу туркомплекса, где произошел пожар
Крис Крафт. Архивное фото
Умер первый руководитель полетов космических миссий НАСА
Пожар в Хабаровском крае
ОП проследит за расследованием дела о пожаре в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае не подтвердили данные о смерти второго ребенка из лагеря
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:31В Сирии сообщили об израильской атаке по провинции Дераа
02:21На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолет
02:04На задержанном КНДР российском судне может закончиться вода и провизия
02:01В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
01:58Глава Росприродназора предложила повысить штрафы за экологические нарушения
01:53Владельцы британского танкера ожидают от Ирана разрешения посетить судно
01:45В Канаде госпитализировали почти 70 человек после ДТП с двумя автобусами
01:37Марк Эспер официально стал новым министром обороны США
01:33Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
01:25В Мексике спасли 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды и еды
01:23Лидер британской оппозиции призвал провести демонстрацию за всеобщие выборы
01:15Россия призвала Британию отказаться от агрессивной риторики по Сирии
01:09Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "второго Чернобыля" в России
01:04В "Роскосмосе" сменят финансового директора, сообщил источник
00:52В США начали антимонопольное расследование в отношении онлайн-платформ
00:52Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
00:21Северная Корея задержала российское судно с 17 моряками
00:09США обвинили Сирию и Россию в ударах по мирным жителям в Идлибе
23:57В Москве ищут неизвестного, напавшего с ножом на мужчину в парке
23:52Роботу "Федору" перед полетом в космос завели страницу в Twitter
Лента новостейМолния