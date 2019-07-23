На место пожара в лагере под Хабаровском выехали сотрудники прокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Прокуратура Хабаровского края проводит проверку после пожара в детском палаточном лагере на территории горнолыжного курорта "Холдоми", где погиб один ребенок и еще трое получили ожоги, сообщает региональное надзорное ведомство.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

"По предварительным данным, на территории лагеря было расположено 26 палаток, в которых отдыхало около 200 детей … По указанию прокурора края сформирована группа из оперативных работников аппарата прокуратуры края, которая выехала на место происшествия для проведения проверки", - говорится в сообщении.

В ходе проверки прокуратура даст оценку законности организации лагеря, обеспечению правил пожарной безопасности, а также исполнению законодательства о защите прав детей на отдых и оздоровление.