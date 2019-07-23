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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, как определить качество фруктов и ягод

Вчера, 03:25
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОтдел фруктов в супермаркете. Архивное фото
Отдел фруктов в супермаркете. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. При покупке фруктов и ягод магазинах стоит обращать внимание на их внешний вид, целостность упаковки и наличие маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"При покупке пищевых продуктов (в том числе черешни, абрикосов и клубники) следует обращать особое внимание на внешний вид продукции, целостность упаковки, а также на маркировку. На маркировку пищевой продукции обязательно должна быть нанесена информация о наименовании пищевой продукции, ее изготовителе, дате изготовления, сроке годности, а так же информация об условиях хранения ", - говорится в сообщении.
Сок
17 июля, 02:18
Названа смертельная опасность фруктового сока
В домашних условиях также возможно определить качество продукта по внешнему виду, при этом, продукт не должен иметь посторонних запахов, привкусов и признаков порчи – плесени или насекомых, уточнили в пресс-службе.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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