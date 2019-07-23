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РИА Новости

ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

Вчера, 03:19
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМастер тату во время работы с моделью. Архивное фото
Мастер тату во время работы с моделью. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным исследования, у большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, у 11% она есть сейчас - среди них в основном представители мужской аудитории (18%), а 1% граждан избавились от нее. Отмечается, что у респондентов с татуировками их в среднем две.
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Как указывается в опросе, абсолютное большинство россиян (96%) не планируют в ближайшие год-два делать себе татуировки.
Результаты исследования показали, что более половины опрошенных (58%) нейтрально относятся к тем, кто имеет татуировки, еще 15% россиян понимают и поддерживают любителей татуировок, а 27% не поддерживают или осуждают их.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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