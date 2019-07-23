ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным исследования, у большинства россиян (88%) никогда не было татуировок, у 11% она есть сейчас - среди них в основном представители мужской аудитории (18%), а 1% граждан избавились от нее. Отмечается, что у респондентов с татуировками их в среднем две.

Как указывается в опросе, абсолютное большинство россиян (96%) не планируют в ближайшие год-два делать себе татуировки.

Результаты исследования показали, что более половины опрошенных (58%) нейтрально относятся к тем, кто имеет татуировки, еще 15% россиян понимают и поддерживают любителей татуировок, а 27% не поддерживают или осуждают их.