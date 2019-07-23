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РИА Новости

В Сети опубликовали самый короткий IQ-тест

Вчера, 03:19
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© Фото : Fotolia / thinglassIQ-тест
IQ-тест
© Фото : Fotolia / thinglass
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Профессор Массачусетского технологического института (MIT) Шейн Фредерик придумал самый короткий IQ-тест, состоящий всего из трех вопросов, пишет британский таблоид Mirror.
Отмечается, что тест был создан еще в 2005 году как проверка когнитивных способностей, однако в интернете его опубликовали только сейчас.
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В новый тест вошли следующие вопросы:
1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?
2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?
3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?
Ученый также провел эксперимент среди трех тысяч человек из различных сфер и с разным уровнем образования, в результате которого правильные ответы смогли дать лишь 17 процентов участников.
Профессор отмечает, что тест лишь на первый взгляд кажется легким, его легко понять при объяснении, но для правильного решения главное отказаться от ответа, который приходит первым на ум.
Наиболее распространенными ответами на этот тест являются 10 центов, 100 минут и 24 дня соответственно, однако они неверны. На самом деле верными ответами являются пять центов, пять минут и 47 дней.
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РИА НаукаВ мире
Популярные комментарии
Что то не так с тестом: вопрос 3. В два раза каждый день. За день до полного 50%. 47 день, сходится. Вопрос 2. 5 машин за 5 минут 5 вещей. Т.е. 1 машина за 5 минут 1 вещь. Итого 100 машин за 5 минут 100 вещей. Сходится. А вот первый вопрос... 1.10 и раскрутка на доллар дороже. Подходят под ответ все числа от 0.01 до 0.10
23 июля, 07:19
Aleksandr .
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Это их IQ. У нас такое в начальной школе знают.
23 июля, 04:00
ЕЛЕлена Лашманова
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