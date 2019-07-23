Партия Зеленского сохранила отрыв после обработки 90% протоколов

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на парламентских выборах, за нее проголосовали 43,10% украинцев, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", за которую отдали голоса 12,94%, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 90,89% протоколов.

Третье место делят партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, у них по 8,18%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,92%.