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РИА Новости

Партия Зеленского сохранила отрыв после обработки 90% протоколов

Вчера, 02:52
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии "Слуга Народа". 21 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии Слуга Народа. 21 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает в штабе партии "Слуга Народа". 21 июля 2019
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на парламентских выборах, за нее проголосовали 43,10% украинцев, на втором месте партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа - за жизнь", за которую отдали голоса 12,94%, свидетельствуют данные на онлайн-табло ЦИК после обработки 90,89% протоколов.
Третье место делят партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, у них по 8,18%, замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 5,92%.
Внеочередные выборы прошли на Украине в воскресенье. По данным национального exit poll, в парламент проходят пять партий - президента Владимира Зеленского "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия "Европейская солидарность " экс-президента Петра Порошенко. Кроме того, в Верховную раду проходят партии экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
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