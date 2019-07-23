В Хабаровском крае рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил на заседании комиссии по ЧС глава Солнечного района Виктор Старков.

Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное по статье дело "причинение смерти по неосторожности".

"Трое детей в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Ещё одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока", - сказал Старков.

По его словам, пострадавшие получили "очень сильные ожоги".