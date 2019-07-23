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РИА Новости

В Хабаровском крае рассказали о состоянии детей, пострадавших при пожаре

Вчера, 02:48
17118
© Фото : МЧС РоссииПожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
© Фото : МЧС России
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Трое детей, пострадавших при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском, находятся в тяжёлом состоянии, сообщил на заседании комиссии по ЧС глава Солнечного района Виктор Старков.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное по статье дело "причинение смерти по неосторожности".
"Трое детей в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Ещё одна девочка была в шоковом состоянии, она отходит от шока", - сказал Старков.
По его словам, пострадавшие получили "очень сильные ожоги".
"Они находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Пока всего (лекарств) хватает. Главврач Солнечной ЦРБ консультируется с Москвой, с Хабаровском, делается всё, но состояние очень тяжелое", - сказал Старков.
Пожарный
13 апреля, 03:13
В МЧС дали советы детям, что делать при пожаре
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Интенресно,как же было организовано взрослыми тетями и дядями дежурство иохрана данного лагеря,чтоб вот так сгорело 26 палаток? Куда смотрело МЧС и пожарники при открытии данного лагеря?Сожаление и скорбь родитедям, что вот из за таких нерадивых дядь и теть РОССИЯ лишается своих граждан
23 июля, 05:07
Alexandr Borzyaev
601304
Палатки стояли слишком близко друг к другу, огнезащитной обработки, скорее всего не было. Как могли такое принять МЧС не понятно. Губернатор говорит, что ничего не знал, значит его нужно снимать, раз он не в курсе, того, что происходит в его регионе.
23 июля, 05:34
NNikoljamaster80
700114
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