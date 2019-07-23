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РИА Новости

Синоптик сообщил об ослаблении тропического шторма "Данас" в Приморье

Вчера, 02:45
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Тропический шторм "Данас", который в воскресенье накрыл Приморье, ослабевает и в среду перестанет влиять на погоду регионе, сильные дожди уже прекратились, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.
"Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Отмечаются переливы дорог, к нескольким селам нет проезда.
"Данас" шел над побережьем Японского моря. Сегодня он находится в районе поселка Преображение. Ему некуда идти, потому что на его пути - гребень тихоокеанского антициклона. "Данас" здесь заполнится и прекратит существование. Облачность еще крутится над Приморьем, но заполняется. Интенсивность "Данаса" уменьшилась, сильные дожди прекратились", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в отдельных районах еще сохраняются дожди, их станет меньше.
"Скорее всего, "Данас" заполнится уже завтра. Он ослабевает. До стадии тайфуна "Данас" так и не дошел, остался на стадии тропического шторма. Завтра он прекратит свое существование", - добавил собеседник.
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