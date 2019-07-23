Синоптик сообщил об ослаблении тропического шторма "Данас" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 23 июл – РИА Новости. Тропический шторм "Данас", который в воскресенье накрыл Приморье, ослабевает и в среду перестанет влиять на погоду регионе, сильные дожди уже прекратились, сообщил РИА Новости представитель Примгидромета.

"Данас" в воскресенье принес в Приморье ливни и сильный ветер. В некоторых районах за ночь выпало около месячной нормы осадков, во Владивостоке - половина месячной нормы. Отмечаются переливы дорог, к нескольким селам нет проезда.

"Данас" шел над побережьем Японского моря. Сегодня он находится в районе поселка Преображение. Ему некуда идти, потому что на его пути - гребень тихоокеанского антициклона. "Данас" здесь заполнится и прекратит существование. Облачность еще крутится над Приморьем, но заполняется. Интенсивность "Данаса" уменьшилась, сильные дожди прекратились", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отдельных районах еще сохраняются дожди, их станет меньше.