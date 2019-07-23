Русский политик поздравил латвийцев с праздником и получил уголовное дело

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против члена правления партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и организатора "Тотального диктанта" в прибалтийской республике Александра Филея после того, как он поздравил латвийцев с годовщиной освобождения страны от диктаторского режима советскими войсками. Об этом сообщается в публикации политической партии в фейсбуке.
Отмечается, что 17 июня Филей написал в соцсети поздравление с 79-й годовщиной свержения диктаторского режима, основанного на принципах национализма, силами Красной армии, после чего в республике установилась советская власть.
В частности, в публикации указывалось, что Латвия была вовсе не против стать советской, поскольку рабочее движение было мощным и развернутым и в результате страна получила освобождение от "латифундистского гнета", которого особенно ждали "бедные малоземельные крестьяне, подневольные батраки, обездоленные рабочие и студенты, которых принудительно отправляли на лесоповал и торфозаготовки".
"Эту дату нужно уважать и почитать", — написал Филей, пожелав всем доброго и светлого праздника.
Как сообщает РСЛ, уголовный процесс начат по статье 74.1 Уголовного закона "О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей". Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.
В партии пообещали, что будут оказывать Филею всю необходимую помощь и поддержку, а уголовное преследование против него назвали нарушением права на свободу слова в латвийском обществе.
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