Русский политик поздравил латвийцев с праздником и получил уголовное дело

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против члена правления партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и организатора "Тотального диктанта" в прибалтийской республике Александра Филея после того, как он поздравил латвийцев с годовщиной освобождения страны от диктаторского режима советскими войсками. Об этом сообщается в публикации политической партии в Служба государственной безопасности Латвии возбудила уголовное дело против члена правления партии "Русский союз Латвии" (РСЛ) и организатора "Тотального диктанта" в прибалтийской республике Александра Филея после того, как он поздравил латвийцев с годовщиной освобождения страны от диктаторского режима советскими войсками. Об этом сообщается в публикации политической партии в фейсбуке

Отмечается, что 17 июня Филей написал в соцсети поздравление с 79-й годовщиной свержения диктаторского режима, основанного на принципах национализма, силами Красной армии, после чего в республике установилась советская власть.

В частности, в публикации указывалось, что Латвия была вовсе не против стать советской, поскольку рабочее движение было мощным и развернутым и в результате страна получила освобождение от "латифундистского гнета", которого особенно ждали "бедные малоземельные крестьяне, подневольные батраки, обездоленные рабочие и студенты, которых принудительно отправляли на лесоповал и торфозаготовки".

"Эту дату нужно уважать и почитать", — написал Филей, пожелав всем доброго и светлого праздника.

Как сообщает РСЛ, уголовный процесс начат по статье 74.1 Уголовного закона "О действиях, публично прославляющих, отрицающих, оправдывающих военные преступления СССР против Латвии и ее жителей". Статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.