Новое отключение электроэнергии затронуло всю Венесуэлу, сообщил источник

КАРАКАС, 23 июл - РИА Новости. Масштабное отключение электроэнергии произошло в Венесуэле в понедельник, оно затронуло все части страны, сообщил РИА Новости источник в правительстве.
Ранее сообщалось, что отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы.
26 марта, 17:51И вновь продолжается сбой. Венесуэле опять сделали темноПоскольку Штатам смотреть на Венесуэлу тошно, они, похоже, еще раз вырубили ей электричество. Как 7-го марта. Сняли, так сказать, напряжение. В этом уверены в Каракасе. Янки уже не отнекиваются. А смысл? И так понятно, что их стиль.
Отключение электричества, начавшееся в 16.40 по местному времени (23.40 мск), затронуло все части страны.
"Отключение является общим, в том числе (штат - ред.) Боливар остался без света", - сообщил источник. Причина отключения электричества пока не приводится.
В марте на крупнейшей в латиноамериканской стране ГЭС "Эль-Гури" в штате Боливар произошла авария, которая спровоцировала беспрецедентное по своим масштабам отключение электричества: не менее 20 из 23 венесуэльских штатов оказались обесточены. Работа предприятий и госучреждений по всей стране почти на неделю была приостановлена.