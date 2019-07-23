США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Данфорд заявил, что сейчас "они в контакте с несколькими странами, чтобы посмотреть, смогут ли они создать коалицию, которая обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах". Позже помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.