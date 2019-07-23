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РИА Новости

США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива

Вчера, 02:14
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© AP Photo / Tasnim News AgencyБританский танкер Stena Impero, задержанный ВМС Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Архивное фото
Британский танкер Stena Impero, задержанный ВМС Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Архивное фото
© AP Photo / Tasnim News Agency
Британский танкер Stena Impero, задержанный ВМС Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости. США выстраивают коалицию для патрулирования Ормузского пролива, к ней присоединятся страны "по всему миру", заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Мы работаем над тем, чтобы изменить поведение руководства Исламской Республики Иран. И мы создаем коалицию, которая будет патрулировать Ормузский пролив, чтобы сохранить эти морские пути открытыми. В этом будут участвовать страны со всего мира", - сказал он в интервью телекомпании WFTV 9.
Ранее издание Defense One со ссылкой на председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа планирует создать международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена.
Данфорд заявил, что сейчас "они в контакте с несколькими странами, чтобы посмотреть, смогут ли они создать коалицию, которая обеспечит свободу навигации в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах". Позже помощник главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения в регионе.
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
22 июля, 08:00
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
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Майк ПомпеоОрмузский проливВеликобританияИранСШАВ мире
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