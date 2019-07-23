В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июл – РИА Новости. Отключение электричества произошло в ряде районов Каракаса и 16 штатах Венесуэлы, сообщает оппозиционное издание El Nacional.
Авария произошла в понедельник днем.
26 марта, 17:51И вновь продолжается сбой. Венесуэле опять сделали темноПоскольку Штатам смотреть на Венесуэлу тошно, они, похоже, еще раз вырубили ей электричество. Как 7-го марта. Сняли, так сказать, напряжение. В этом уверены в Каракасе. Янки уже не отнекиваются. А смысл? И так понятно, что их стиль.
Между тем в Twitter Национальной электроэнергетической корпорации Венесуэлы отмечается, что в настоящее время из-за аварии без света остаются несколько районов Каракаса. В понедельник в первой половине дня компания также сообщала о проблемах с электричеством в ряде районов штатов Миранда и Сукре.
"Оперативный персонал осуществляет работы по восстановлению электроэнергии в наиболее короткие сроки", - отмечается в сообщении компании в Twitter.
В микроблоге метро Каркаса сообщается, что и-за отсутствия электричества не работают три линии метрополитена.