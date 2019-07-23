В 16 штатах Венесуэлы произошло отключение электричества

И вновь продолжается сбой. Венесуэле опять сделали темно Поскольку Штатам смотреть на Венесуэлу тошно, они, похоже, еще раз вырубили ей электричество. Как 7-го марта. Сняли, так сказать, напряжение. В этом уверены в Каракасе. Янки уже не отнекиваются. А смысл? И так понятно, что их стиль.