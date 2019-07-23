Трамп обсудил с главами Google, Intel и Cisco ситуацию вокруг Huawei

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дональд Трамп встретился с руководителями Google, Intel, Cisco и других крупных компаний, чтобы обсудить ситуацию вокруг Huawei, говорится в заявлении Белого дома.
"Главы компаний выразили решительную поддержку политике президента, включая ограничения <...> в отношении закупок и продаж телекоммуникационного оборудования компании Huawei", — сказано в релизе.
При этом уточняется, что американский лидер согласился оперативно рассмотреть вопрос выдачи некоторым игрокам лицензий на торговлю с китайской компанией.
Добавляется, что президент также провел "конструктивное обсуждение ряда экономических вопросов, включая быстро развивающийся рынок труда в США, несправедливую международную торговлю и технологии 5G".
Ситуация с Huawei
В середине мая Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей.
Кроме того, Huawei находится в перечне компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий.
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