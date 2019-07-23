На место пожара в лагере под Хабаровском вылетел вертолет санавиации

ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Вертолет медицины катастроф вылетел из Хабаровска в поселок Солнечный Хабаровского края, где находятся пострадавшие дети из сгоревшего палаточного лагеря, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. На месте находились 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное по статье дело "причинение смерти по неосторожности".
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"В 07.00 (00.00 мск) вторника из Хабаровска в поселок Солнечный вылетел вертолет территориального центра медицины катастроф. На месте бригада врачей оценит состояние пострадавших и при возможности проведут эвакуацию детей в краевые учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.