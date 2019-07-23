Генсек ООН призвал избегать эскалации ситуации в Ормузском проливе

ООН, 23 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Ормузском проливе проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавними сообщениями о захватах судов, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Хак.

По его словам, генсек заявил о необходимости уважать права и исполнять обязанности в контексте осуществления навигации через Ормузский пролив и соседние воды в соответствии с международным законодательством.

"Генсек призывает всех проявлять максимум сдержанности и воздержаться от действий, которые повышают напряженность", - подчеркнул Хак.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.