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РИА Новости

Генсек ООН призвал избегать эскалации ситуации в Ормузском проливе

01:15
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 23 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает стороны в Ормузском проливе проявлять сдержанность и избегать эскалации ситуации, заявил на брифинге журналистам заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь чрезвычайно обеспокоен недавними сообщениями о захватах судов, в том числе в Ормузском проливе", - сказал Хак.
По его словам, генсек заявил о необходимости уважать права и исполнять обязанности в контексте осуществления навигации через Ормузский пролив и соседние воды в соответствии с международным законодательством.
"Генсек призывает всех проявлять максимум сдержанности и воздержаться от действий, которые повышают напряженность", - подчеркнул Хак.
Видео задержания Ираном британского танкера
20 июля, 22:55
Опубликовано видео задержания Ираном британского танкера
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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