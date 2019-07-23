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РИА Новости

В Хабаровском крае потушили пожар в детском палаточном лагере

01:07
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© Фото : МЧС РоссииПожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
© Фото : МЧС России
Пожар в палаточном городке в Хабаровском крае. 22 июля 2019
ХАБАРОВСК, 23 июл — РИА Новости. Пожар потушен в детском палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где погиб один ребенок и трое получили ожоги, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее МЧС РФ сообщило о пожаре в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным ведомства, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели, на месте находилось 189 детей, из которых трое пострадали и находятся в реанимации, один ребенок погиб. СК возбудил уголовное по статье дело "Причинение смерти по неосторожности".
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"В 04.46 (хбр) вторника (21.46 мск понедельника) пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в реанимационное отделение Центральной районной больницы в поселке Солнечный с ожогами госпитализированы три ребёнка 2006-2008 годов рождения. В Хабаровске в готовности находится вертолёт территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших в медицинские учреждения краевой столицы. Дети из лагеря размещены в корпусе на территории горнолыжной базы.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, правоохранительных и следственных органов. Из Хабаровска выехало руководство управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУМЧС России по региону и специалисты испытательной пожарной лаборатории (ИПЛ) ФПС по Хабаровскому краю, которые соберут материалы для проведения необходимых пожарно-технических экспертиз и установления причин возгорания.
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