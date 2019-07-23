Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга.

"Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter

В США достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов, и этот лимит должен быть поднят конгрессом в ближайшее время. Ранее вашингтонский Центр двухпартийной политики США в своем докладе не исключил, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября.

В докладе отмечается, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, их рост составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы налогов с предприятий, по-видимому, связаны с их сокращением в 2017 году. Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.