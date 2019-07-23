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РИА Новости

Трамп заявил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу

01:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация США достигла договоренности c конгрессом по потолку госдолга.
"Я рад объявить, что с лидером большинства в сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в сенате Чаком Шумером, спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в палате представителей Кевином Маккарти была достигнута договоренность о двухгодичном бюджете и потолке долга … это был настоящий компромисс для того, чтобы обеспечить еще одну большую победу нашим великим военным и ветеранам", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.
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В США достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов, и этот лимит должен быть поднят конгрессом в ближайшее время. Ранее вашингтонский Центр двухпартийной политики США в своем докладе не исключил, что США могут столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября.
В докладе отмечается, что федеральные доходы за 2019 финансовый год были довольно низкими, их рост составил менее 3%. Согласно докладу, более низкие, чем ожидалось, сборы налогов с предприятий, по-видимому, связаны с их сокращением в 2017 году. Несмотря на это, аналитики полагают, что наиболее вероятным временем наступления дефолта остается начало октября.
В начале 2019 года телеканал CNN со ссылкой на данные министерства финансов США сообщал, что государственный долг США вырос более чем на два триллиона долларов за время президентства Дональда Трампа и достиг 21,974 триллиона долларов. По информации бюджетного управления конгресса (CBO), госдолг США составил 78% ВВП в 2018 году, что является самым высоким показателем с 1950 года. Отмечается, что дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. По данным телеканала, в случае отсутствия эффективных действий в 2028 году госдолг может составить 96% ВВП.
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