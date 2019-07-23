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РИА Новости

В Норвегии задержали двух человек, осквернивших памятник жертвам Брейвика

00:58
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Полиция Норвегии задержала двух человек, подозреваемых в осквернении памятника жертвам терактов, совершенных Андерсом Брейвиком 22 июля 2011-го года, в результате которых погибли 77 человек.
"Полиция города Тенсберга задержала двух человек в возрасте старше 20 лет, которые являются жителями этого города, они подозреваются в осквернении памятника жертвам трагедии 22 июля. Последний подозреваемый был задержан незадолго до 18.00 (19.00 мск)", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге Юго-Восточного полицейского округа в Twitter.
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Как сообщает телерадиокомпания NRK, молодые люди подозреваются в том, что нарисовали свастику на памятнике.
Полиция не уточняет, привлекались ли молодые люди ранее к ответственности за правонарушения и могут ли они являться членами националистической организации. Сообщается, что полиция проводит тщательное расследование, однако круг других возможных подозреваемых пока не определен.
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По данным телеканала, в день памяти жертв Брейвика к памятному знаку в Тенсберге около 19.00 (20.00 мск) пришли около 100 человек, к тому времени местные власти привели памятник в порядок.
Брейвик 22 июля 2011 года убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утейа. Суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав его виновным. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако виновным себя до сих пор не считает. Он неоднократно говорил, что совершил теракты в рамках самообороны, чтобы остановить падение норвежской культуры.
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Андерс БрейвикНорвегияВ мире
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